Помощь в пандемию: акции #МыВместе исполнился год

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В первые дни пандемии добровольцы помогали медикам, принимали заявки в кол-центрах, развозили по домам москвичей продукты и лекарства. За время существования акции к ней присоединились более 23 тысяч уникальных волонтеров (людей, раньше никогда не участвовавших в волонтерской деятельности). С их помощью выполнено 48 тысяч заявок.

«Пандемия стала показательным стресс-тестом — серьезной проверкой на прочность всех звеньев нашего общества. И во многом мы выдержали это напряжение и испытание. Это произошло благодаря адекватным решениям руководства города, самоотверженности медиков, готовности помогать волонтерского сообщества Москвы, стойкости бизнес-сообщества и, конечно, терпению и дисциплинированности наших граждан, — отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. — Главный вывод пандемии — мы все, как и прежде, готовы объединиться перед лицом угрозы, в очередной раз показав, что Москва — столица добра и город неравнодушных».

Перед выполнением заявок все добровольцы проходили дистанционное обучение и инструктаж в штабе. Перед работой им измеряли температуру и обеспечивали необходимыми средствами индивидуальной защиты. За 2020 и 2021 годы участники акции #МыВместе использовали 115 тысяч пар перчаток и 240 тысяч масок. За год доброго марафона волонтеры доставили 82,25 тонны продуктов, 52 054,75 литра воды, 54 683 упаковки лекарств и 1,3 тонны корма для домашних питомцев.

В акции приняли участие более 420 организаций: благотворители и предприниматели, представители бизнеса.

Акция объединила людей самых разных увлечений, профессий, возрастов. К городским помощникам присоединились студенты, актеры и предприниматели. Самое большое количество закрытых заявок за день выполнил Дмитрий Баженов . Он преодолел около 200 километров и сделал 23 тысячи шагов, чтобы выполнить 15 обращений.

Самую тяжелую единовременную заявку выполнил Андрей Афанасьев . Он доставил 80 килограммов продуктов для многодетной семьи с мамой-инвалидом.

Всероссийская акция взаимопомощи трансформируется в постоянно действующий проект — клуб «Мы вместе». Москвичам старшего возраста продолжат помогать в рамках одного из направлений клуба — «Мы вместе: с заботой». За гражданами пожилого возраста и ветеранами, которые нуждаются в постоянной или временной посторонней помощи, будут закреплены волонтеры.

8 декабря прошлого года состоялась первая встреча участников клуба. К ней присоединились представители органов исполнительной власти, всероссийских общественных организаций, НКО, бизнеса и основные партнеры акции взаимопомощи #МыВместе.