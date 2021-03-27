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В Москве пока не планируют смягчать ограничения для театров

РИА Новости
1 час назад
Власти Москвы пока не будут смягчать ограничения по заполняемости залов в театрах, на данный момент это не позволяет сделать эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
"Чтобы принимать такие решения, мы должны видеть ситуацию не только сегодняшнего дня, но и на ближайшую перспективу. Потому что когда мы говорим, что мы открываем с какого-то момента большую заполняемость, то коллеги начинают продавать билеты, люди начинают строить свои планы... Поэтому, чтобы принимать такое решение, мы должны отдавать себе отчёт, что мы гарантированно (избавлены) от всяких сюрпризов, не только на сегодняшний момент, но и на достаточно глубокую перспективу.
Сегодня ситуация такая, что мы ориентируемся на мнения специалистов соответствующих органов, поэтому пока таких решений не принято", - сказал Кибовский, отвечая на вопрос, есть ли возможность смягчить ограничения для театров и увеличить допустимое количество зрителей.
Он отметил, что на сегодняшний момент можно радоваться тому, что в принципе появилась возможность посещения театров, и в частности проведения "Ночи театров" в очном формате, при том что в некоторых странах еще сохраняется жесткий локдаун.
"Мы должны понимать, что это не просто игра в цифры, а серьезнейший вопрос, от которого зависит безопасность наших граждан. И мы должны соизмерять свои действия с тем, что требуют меры, какая ситуация. Поэтому мы сегодня работаем, у нас 50% заполняемость... Но от этого не надо впадать в эйфорию, надо отдавать себе отчёт в том, что это большое счастье и удача..." - заключил он.
Новости Москвы,Александр Кибовский,Правительство Москвы,
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