"Чтобы принимать такие решения, мы должны видеть ситуацию не только сегодняшнего дня, но и на ближайшую перспективу. Потому что когда мы говорим, что мы открываем с какого-то момента большую заполняемость, то коллеги начинают продавать билеты, люди начинают строить свои планы... Поэтому, чтобы принимать такое решение, мы должны отдавать себе отчёт, что мы гарантированно (избавлены) от всяких сюрпризов, не только на сегодняшний момент, но и на достаточно глубокую перспективу.
Сегодня ситуация такая, что мы ориентируемся на мнения специалистов соответствующих органов, поэтому пока таких решений не принято", - сказал Кибовский, отвечая на вопрос, есть ли возможность смягчить ограничения для театров и увеличить допустимое количество зрителей.
"Мы должны понимать, что это не просто игра в цифры, а серьезнейший вопрос, от которого зависит безопасность наших граждан. И мы должны соизмерять свои действия с тем, что требуют меры, какая ситуация. Поэтому мы сегодня работаем, у нас 50% заполняемость... Но от этого не надо впадать в эйфорию, надо отдавать себе отчёт в том, что это большое счастье и удача..." - заключил он.