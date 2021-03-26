Миллион человек уже сделали прививку от COVID-19 в Москве

Около миллиона человек уже привились от COVID-19 в Москве
. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин
. Он уточнил, что около 40% всех привитых составляют люди пожилого возраста. Он подчеркнул, что доля заболевших среди пожилых людей растет, а вовремя сделанная прививка убережет от болезни. В целом, по словам Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. Напомним, что прививку можно сделать в общественных местах, где работают выездные бригады или в одном из 100 пунктов, развернутых на территории городских поликлиник. -- mos.ru