Найден черный ящик после крушения Ка-32 под Калининградом

Ранее сообщалось, что вертолет Ка-32 упал в Калининградской области в акватории Куршского залива во время учебного полета, на борту находились трое человек. На данный момент поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены. В результате инцидента погиб бортовой механик, командир воздушного судна и второй пилот спасены, они были госпитализированы.