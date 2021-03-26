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За сутки в Москве выявили 1813 новых случаев Covid‑19

РИАМО
1 час назад
За последние сутки в столице выявили 1813 новых случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии в городе зафиксировали 1 019 122 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.
1813 случаев Covid‑19 выявили за сутки в столице
Фото: РИАМОРИАМО
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с распространением коронавируса остается стабильной, однако растет число новых случаев инфицирования среди пожилых москвичей.
В Москве продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку от инфекции можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно.
В РФ за сутки выявлено 9167 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 10 880 человек.
Всего в России за пандемию выявлено 4 501 859 случаев Covid-19 в 85 регионах. За весь период умерло 97 017 пациентов, выздоровел 4 120 161 человек.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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