Редкий сычуаньский такин родился в Московском зоопарке

"В Московском зоопарке появился на свет малыш сычуаньского такина. Этот вид занесен в Международную Красную книгу как близкий к исчезновению. Численность таких животных в дикой природе неуклонно снижается. Такинов, особенно сычуаньский подвид, редко содержат в европейских зоопарках", - говорится в сообщении.
"Малютка стал самостоятельно передвигаться по вольеру уже через несколько дней после появления на свет. Он охотно изучает окружающий его мир, но пока старается держаться рядом с мамой и при любых подозрительных шорохах прячется за ней. Зоологи осмотрели детеныша и убедились, что он здоров. Имя ему пока не придумали. Специалисты ждут, когда такин каким-либо образом проявит себя, чтобы кличка животного отражала его характер", - отмечается на сайте.