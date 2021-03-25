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Движение на улице Зорге ограничат из-за инженерных работ

Вечерняя Москваиещё 2
2 часа назад
Движение на участке улицы Зорге ограничат с 29 марта по 29 апреля из-за инженерных работ. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Движение на участке улицы Зорге временно ограничат
Фото:  mos.ru / Максим Денисов mos.ru / Максим Денисов
Ограничения будут действовать на улице Зорге в районе дома 10, корпус 2. Проезд ограничат по одной полосе.
Ранее стало известно, что движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта откроют в 2023 году.
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