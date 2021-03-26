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В центре Москвы расцвели подснежники

Деловая газета "Взгляд"иещё 7
1 час назад
В Москве из-за теплой и солнечной погоды расцвели подснежники, 25 марта в город пришла метеорологическая весна, температура выросла до плюс 10 градусов.
В центре Москвы расцвели подснежники
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Подснежники расцвели в нескольких местах в центре Москвы, в районе улицы 2-я Дубровская цветы распустились под окнами одного из жилых домов, передает РИА «Новости».
Синоптики сообщали, что почки на деревьях начали набухать в Московской области.
Ранее метеорологи отмечали, что в городе в пятницу будет температура до плюс 8 градусов.
Новости Москвы,РИА Новости,
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