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В автобусах и трамваях столицы заработал бесплатный Wi-Fi

Российская Газета
4 часа назад
Бесплатный беспроводной интернет заработал на 32 наземных маршрутах общественного транспорта столицы. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта города.
В автобусах и трамваях заработал бесплатный Wi-Fi
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Поймать MT_FREE можно уже в 1100 автобусах и трамваях. Переподключаться не придется. Соединение бесшовное, а значит, при первом подключении сеть запоминает ваши контактные данные и больше их не запрашивает доступ в интернет быстрее и удобнее.
В прошлом году бесплатный интернет отменили в наземном транспорте, чтобы сделать его лучше. Теперь же его восстановили, скорость передачи составит 10 Мбит/с.
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