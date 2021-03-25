Мэр Москвы Сергей Собянин
заявил, что в столице выросло число случаев инфицирования коронавирусом среди пожилых горожан, сообщает РИА Новости. В целом, ситуация с распространением инфекции в мегаполисе стабильная, отметил мэр. «Сегодня ситуация действительно стабильная, доля заболеваний, мы видим, что больше стало среди пожилого населения, и по количеству госпитализаций, мы видим, что это больше пожилых», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1». За последние сутки в столице выявили 1787 новых случаев Covid-19. За все время пандемии Москве зафиксировали более 1 млн случаев коронавируса. В городе продолжается массовая бесплатная вакцинация от инфекции. Прививку можно сделать в мобильных пунктах и 100 городских поликлиниках. Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>