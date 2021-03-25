В Москву пришла метеорологическая весна

Ранее синоптики сообщили, что в Москву с опозданием на четыре дня пришла метеорологическая весна. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, начиная с 25 марта столбики термометров больше не опустятся ниже нуля градусов.

По словам синоптика, снег тает медленно и, если так пойдет дальше, он исчезнет только к середине апреля. Тогда же и начнется цветение, подчеркнул специалист.