В Москву пришла метеорологическая весна

"До аллергиков далеко. У нас еще есть снег, высота которого на 24-е число была 35 сантиметров на станции ВДНХ, а норма – 22. То есть у нас почти в 1,5 раза снега больше нормы. Пока снег не сошел, особого цветения нет", – объяснил Цыганков.
Если сравнивать с прошлыми годами, то 15–20 апреля – это именно в Москве. Основная масса зацветет уже после этого времени. На некоторых кустарниках уже почки начинают наливаться, то есть чем теплее воздух наверху, тем быстрее почки наливаются.
"А все остальное – это все-таки май месяц. Сейчас еще много снега, у нас ожидаются дожди в конце марта, поэтому, даже если сейчас где-то уже отчасти появилась ольховая пыльца, хотя она и менее аллергенная, вот эти дожди очистят воздух", – подытожила синоптик.