Ремонт квартир в Москве за год резко подорожал

Стоимость ремонта квартир в Москве за год выросла в среднем на 25%, в основном из-за роста цен на стройматериалы, сообщил РИА Новости коммерческий директор дизайн-бюро "Идея Плюс" Самир Джафаров

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Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что стоимость жилья в России в ближайшей перспективе может вновь возрасти из-за повышения в конце 2020 года цен на строительные материалы. Он отметил, что цены выросли неоднородно в каждом из субъектов страны.

"За прошедший год мы действительно наблюдали существенное увеличение стоимости строительных и отделочных материалов. Рост цен за год составил от 15 до 35% на отдельные позиции, а в среднем по рынку порядка 25%", — рассказал Джафаров.

Он привел пример изменения цен ремонта квадратного метра квартир под ключ: однокомнатная квартира (40 квадратных метра) – 25 тысяч рублей в 2020 против 30 тысяч рублей в 2021, рост 25%. Ремонт 55 квадратных метров двушки подрожал с 23,5 тысячи рублей до 28 тысяч (рост 23,5%), меньше всего подорожала реновация трех-комнатных квартир (площадь 80 квадратных метров) с 22,6 тысячи рублей до 27 тысяч.

По оценке Джафарова, больше всего подорожали импортные стройматериалы. "Это обусловлено тем, что на фоне пандемии коронавируса и принятых в России и других странах карантинных мер, было осложнено авиа- и другое транспортное сообщение с импортерами, в связи с чем стоимость доставки выросла почти в два раза, вместе с тем увеличились и сроки поставки тех или иных товаров. Также цены на материалы существенно скорректировали и валютные колебания", — объяснил эксперт.

Джафаров отмечает, что самый высокий рост цен коснулся материалов чистовой отделки: краска, электрика, напольные покрытия, межкомнатные двери и другое. "Отмечу, что стоимость таких материалов в общей стоимости ремонта составляет порядка 60%. Средний прирост показали и такие материалы, как: шпаклёвки, затирки, грунтовки, штукатурные смеси, фанера и гипсокартон", — пояснил специалист.