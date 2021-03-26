Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Днем температура воздуха в городе составит 6-8 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до нуля градусов.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах плюс 3 - плюс 8 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.