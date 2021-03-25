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Назван вероятный срок снятия ограничений на массовые мероприятия в Москве

Мослентаиещё 1
20 минут назад
Мэрия Москвы может снять ограничения на массовые мероприятия до 9 мая. Об этом РБК рассказали несколько осведомленных источников.
Ограничения на массовые мероприятия в Москве могут снять
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По их словам, столичные власти планируют объявить об этом в двадцатых числах апреля.
«По графику, предположительно 26 апреля должен быть уличный фестиваль "Пасхальный дар", к нему должны снять ограничения на массовые мероприятия», — пояснил собеседник издания, близкий к московской мэрии.
Фестиваль, как ожидается, пройдет с массовыми гуляниями.
Также в обычном формате планируется провести шествие «Бессмертного полка». Однако окончательное решение будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки, уточнил близкий к администрации президента источник.
Новости Москвы,Администрация Президента РФ,Правительство Москвы,РБК,
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