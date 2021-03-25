В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Три станции МЖД сменили названия

Вечерняя Москваиещё 1
3 часа назад
Три остановочных пункта Московской железной дороги с четверга, 25 марта, официально носят новые названия. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.
Три станции МЖД сменили названия
Фото: Антон Гердо / Вечерняя МоскваАнтон Гердо / Вечерняя Москва
Станция Коломенское переименована в Варшавскую, Тушино теперь называется Тушинская. Эти два остановочных пункта получили общие названия со станциями метро, с которыми образуют транспортно-пересадочные узлы: платформа Коломенское Павелецкого направления станет называться Варшавская, а остановочный пункт Тушино — Тушинская.
Станцию Перово Казанского направления переименовали в Чухлинку. Такое же название носит остановочный пункт Горьковского направления, расположенный рядом.
Как пояснили в МЖД, подобная унификация навигации даст пассажирам возможность лучше ориентироваться во время поездок, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что с 28 марта дополнительные поезда запустят на четырех направлениях МЖД.
Новости Москвы,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители