Музыкальный фонтан в "Царицыно" расконсервировали

По словам Бирюкова, данный фонтан является единственным гидросооружением, закрываемым специальным надувным куполом. 24 марта конструкцию демонтировали и начались работы по подготовке фонтана к открытию. Он добавил, что данный фонтан очень популярен у москвичей и считается одной из красивых достопримечательностей города. Подсветка фонтана осуществляется при помощи подводных светильников. Заммэра пояснил, что перед началом сезона сооружение промоют специальным раствором. Инженерная часть фонтана включает в себя 82 насоса, около 4 тысяч светильников, а также музыкальную установку. Все оборудование планируется протестировать перед запуском.