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Музыкальный фонтан в "Царицыно" расконсервировали

Москва24
1 час назад
Светодинамический музыкальный фонтан, расположенный в музее-заповеднике "Царицыно", был расконсервирован после зимы. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Музыкальный фонтан в "Царицыно" расконсервировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по расконсервации светодинамического фонтана", – поделился он.
По словам Бирюкова, данный фонтан является единственным гидросооружением, закрываемым специальным надувным куполом. 24 марта конструкцию демонтировали и начались работы по подготовке фонтана к открытию. Он добавил, что данный фонтан очень популярен у москвичей и считается одной из красивых достопримечательностей города. Подсветка фонтана осуществляется при помощи подводных светильников. Заммэра пояснил, что перед началом сезона сооружение промоют специальным раствором. Инженерная часть фонтана включает в себя 82 насоса, около 4 тысяч светильников, а также музыкальную установку. Все оборудование планируется протестировать перед запуском.
Ранее говорилось, что московские фонтаны готовят к открытию сезона. Первый этап профилактических работ проходил зимой.
Новости Москвы,Петр Бирюков,
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