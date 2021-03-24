Апрель в столице будет солнечным и засушливым

"Апрель будет теплый, засушливый и относительно солнечный. Я думаю, апрель будет на 2-3 градуса теплее средней многолетней нормы, норма – плюс 2 ночью, плюс 11 днем. Причем будет значимый дефицит осадков – до 30-50% от месячной нормы, месячная норма – 44 миллиметра, то есть дай бог, чтобы два ведра небесной влаги на весь месяц на метр квадратный было", - рассказал Тишковец.
"К 20-м числам температура будет повышаться до майских плюс 18 градусов в дневные часы. Однако ожидаются две волны холода: в начале и конце апреля, они не будут экстремальными, самое большое отклонение от нормы в стороны холода – 1-3 градуса", - сообщил Тишковец.