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Погода в Москве: Синоптик рассказал о погоде в Москве в апреле

РИА Новости
1 час назад
Апрель в Москве будет теплый, засушливый и солнечный, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Апрель в столице будет солнечным и засушливым
Фото: ТАССТАСС
"Апрель будет теплый, засушливый и относительно солнечный. Я думаю, апрель будет на 2-3 градуса теплее средней многолетней нормы, норма – плюс 2 ночью, плюс 11 днем. Причем будет значимый дефицит осадков – до 30-50% от месячной нормы, месячная норма – 44 миллиметра, то есть дай бог, чтобы два ведра небесной влаги на весь месяц на метр квадратный было", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что при дефиците осадков снежный покров недополучит подпитку сверху, и процесс снеготаяния будет более стремительным – закончится на 2-3 дня раньше, чем положено по всем многолетним нормам.
"К 20-м числам температура будет повышаться до майских плюс 18 градусов в дневные часы. Однако ожидаются две волны холода: в начале и конце апреля, они не будут экстремальными, самое большое отклонение от нормы в стороны холода – 1-3 градуса", - сообщил Тишковец.
По словам синоптика, многолетние показатели по солнечным дням в апреле составляют 3-5 дней, в этом году их будет больше.
Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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