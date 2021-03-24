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Фонтаны в Москве начали готовить к открытию сезона

ТАССиещё 9
1 час назад
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению финальных работ по подготовке столичных фонтанов к открытию сезона. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Фонтаны начали готовить к открытию сезона
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, традиционно фонтаны запускают в столице в конце апреля, но подготовку сооружений начинают заранее.
"Первый этап профилактических работ проходил зимой в коллекторах фонтанов. Была проведена проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра сообщил, что в настоящее время начались работы по расконсервации фонтанов после зимы и второй этап подготовительных мероприятий.
"Сооружения вначале очистят от загрязнений, затем тщательно промоют под высоким давлением смесью воды и специального шампуня. Специалисты отрегулируют форсунки, проверят лампы подсветки, при необходимости отремонтируют чаши и парапеты, некоторые элементы фонтанов пройдут пескоструйную очистку и покраску", - сказал он.
Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что всего в городе насчитывается около 600 фонтанов. Самые известные из них - фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе, фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос" на ВДНХ, комплекс фонтанов на Манежной площади, светомузыкальный фонтан в парке Царицыно и фонтан "Похищение Европы" у Киевского вокзала.
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