Фонтаны начали готовить к открытию сезона

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению финальных работ по подготовке столичных фонтанов к открытию сезона. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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По его словам, традиционно фонтаны запускают в столице в конце апреля, но подготовку сооружений начинают заранее.

"Первый этап профилактических работ проходил зимой в коллекторах фонтанов. Была проведена проверка и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностика гидравлики", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра сообщил, что в настоящее время начались работы по расконсервации фонтанов после зимы и второй этап подготовительных мероприятий.

"Сооружения вначале очистят от загрязнений, затем тщательно промоют под высоким давлением смесью воды и специального шампуня. Специалисты отрегулируют форсунки, проверят лампы подсветки, при необходимости отремонтируют чаши и парапеты, некоторые элементы фонтанов пройдут пескоструйную очистку и покраску", - сказал он.