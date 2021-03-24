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Москвичи выберут название станции БКЛ

Артём Кульша
1 час назад
В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование за название станции Большой кольцевой линии Московского метрополитена на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Москвичи выберут название станции БКЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Варианта ответа три — «Карамышевская», «Народное Ополчение» и «Это должны решать специалисты». Первое название связано с Карамышевским рубежом обороны Москвы в 1941 году, который был назван по ранее располагавшейся в том месте деревне Карамышево. Второе название связано с памятью московского народного ополчения.
Оформление данной станции посвящено народному ополчению 1612, 1812 и 1941 годов. Неподалеку от нее расположен памятник героям ополчения, проходит улица Народного Ополчения, Карамышевский проезд и Карамышевская набережная.
БКЛ, как сообщал «Рамблер», — один из самых масштабных в мире проектов в области метростроения и масштабнейший в России. Длина линии составит 70 километров. На ней будет 31 станция. Первые пять были открыты в 2018 году.
Со станций БКЛ можно будет сделать 22 пересадки на другие ветки метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и линии железной дороги. БКЛ призвана разгрузить действующие станции метро внутри кольца и Кольцевую ветку.
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