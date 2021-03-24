Москвичи выберут название станции БКЛ

В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование за название станции Большой кольцевой линии Московского метрополитена на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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Варианта ответа три — «Карамышевская», «Народное Ополчение» и «Это должны решать специалисты». Первое название связано с Карамышевским рубежом обороны Москвы в 1941 году, который был назван по ранее располагавшейся в том месте деревне Карамышево. Второе название связано с памятью московского народного ополчения.

Оформление данной станции посвящено народному ополчению 1612, 1812 и 1941 годов. Неподалеку от нее расположен памятник героям ополчения, проходит улица Народного Ополчения, Карамышевский проезд и Карамышевская набережная.

БКЛ, как сообщал «Рамблер», — один из самых масштабных в мире проектов в области метростроения и масштабнейший в России. Длина линии составит 70 километров. На ней будет 31 станция. Первые пять были открыты в 2018 году.