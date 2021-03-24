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Погода в Москве: Москвичам рассказали, когда в городе растает снег

News.ru
53 минуты назад
Главный специалист столичного «Метеобюро» Татьяна Позднякова рассказала, когда в городе растает снег.
Снег растает в Москве в первых числах апреля
Фото: ТАССТАСС
Если погода сложится так, как мы прогнозируем, и первая пятидневка апреля будет довольно тёплая, а тем более ещё если в конце марта у нас пройдут дожди, то снег в городе исчезнет к началу второй пятидневки апреля, — сообщила синоптик.
По её словам, утром 24 марта высота снежного покрова на ВДНХ достигала 35 сантиметров, в Тушино — 44 сантиметра, на Балчуге — 32 сантиметра, передаёт РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическая весна приходит в Московский регион. По его словам, потепление начинается уже 24 марта.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что в регионах Центрального федерального округа взрыва весеннего тепла не предвидится как минимум до конца марта. При этом температура днём всё же не будет опускаться ниже нуля градусов.
Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,Татьяна Позднякова,РИА Новости,
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