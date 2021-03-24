Снег растает в Москве в первых числах апреля

По её словам, утром 24 марта высота снежного покрова на ВДНХ достигала 35 сантиметров, в Тушино — 44 сантиметра, на Балчуге — 32 сантиметра, передаёт РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что в регионах Центрального федерального округа взрыва весеннего тепла не предвидится как минимум до конца марта. При этом температура днём всё же не будет опускаться ниже нуля градусов.