Бригады вакцинации начали работу еще в двух ТЦ

Москве начали работать выездные бригады вакцинации еще в двух торговых центрах, таких как «Ереван Плаза» и «Щука». Также в связи с большим спросом возобновили прием в торговых центрах «Европейский» и «Гагаринский», а в торговом центре «“РИО” Ленинский» пройти первый этап вакцинации теперь можно до 27 марта.

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Сегодня сделать первую прививку можно в ГУМе, театре «Геликон-опера», на ВДНХ, в фуд- молле «Депо», торгово-развлекательных центрах «Афимолл Сити», «Европейский», «Гагаринский», «Рио», «Домодедовский», торговых центрах «Круг», «Тройка», «Кунцево Плаза», «Ереван Плаза» и «Щука».

В местах работы выездных бригад соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования, процедуру проводят врачи городских поликлиник, пациенты проходят предварительный медицинский осмотр, а самочувствие горожан контролируют в течение получаса после введения прививки.

Для москвичей прививка бесплатна. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования (при наличии). Вакцинация занимает около 40 минут: 10–15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с пациентом назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.