В столице пройдет чемпионат Европы по тяжелой атлетике

С 3 по 11 апреля в столице пройдет 99-й чемпионат Европы по тяжелой атлетике. В нем примут участие около 360 спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента спорта.
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин
В ведомстве уточнили, что финалисты представят свои сборные на Олимпийских играх в Токио.
"Москва не принимала крупных международных турниров в этом виде спорта уже 38 лет. Мероприятие пройдет при поддержке департамента спорта Москвы", – рассказали в пресс-службе.
Как отметил глава департамента спорта Алексей Кондаранцев, для РФ чемпионат Европы по тяжелой атлетике является важным событием. По его словам, имена российских тяжелоатлетов вписаны в историю спорта золотыми буквами. Спортсмены всего мира и в настоящее время равняются на таких героев, как Юрий Власов и Василий Алексеев.