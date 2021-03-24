Москвичи выберут название для новой станции БКЛ

В проекте «Активный гражданин» началось голосование за название одной из станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Речь идет о станции, которая откроется на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения в районе Хорошево-Мневники.

На разных стадиях реализации проекта рассматривалось два варианта ее названия: «Карамышевская» и «Народное Ополчение» Первое связано с Карамышевским рубежом обороны Москвы в 1941 году, который защищала 3-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия народного ополчения. В свою очередь Карамышевский рубеж назван по деревне Карамышево, которая располагалась здесь с конца XV века и вошла в состав Москвы. В этом районе располагаются также Карамышевская набережная и Карамышевский проезд.

Название «Народное Ополчение» связано с памятью московского народного ополчения. Оформление станции посвящено народному ополчению 1612, 1812 и 1941 годов. К тому же неподалеку от станции метро расположен памятник героям ополчения, а также проходит улица Народного Ополчения.

Большая кольцевая линия метро — самый масштабный проект в истории метростроения в России и один из самых масштабных в мире. Первый участок — пять станций — открыли зимой 2018 года.

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней будет 31 станция, а обслуживать линию будут два электродепо. БКЛ разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Открывают станции поэтапно.

Со станций БКЛ можно будет сделать 22 пересадки на другие ветки метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры, а также линии железной дороги. Крупнейшими транспортно-пересадочными узлами Большой кольцевой линии станут «Деловой центр», «Савеловская», «Нижегородская», «Улица Новаторов» и ряд других.

Проект «Активный гражданин» появился в 2014 году. Он реализуется Департаментом информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления». За это время к нему присоединились более 4,9 миллиона человек, почти два миллиона из них — только в прошлом году. Участники определяют улицы и дворы, которые необходимо привести в порядок, решают, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников.

С момента запуска проекта москвичи приняли участие более чем в 4,8 тысячи голосований, в рамках которых собрали свыше 155 миллионов мнений. Решения, принятые большинством, реализуются. Что появилось в Москве или изменилось благодаря голосованиям в проекте, можно посмотреть на онлайн-карте . Всего на схему нанесли уже более 1,6 тысячи объектов.