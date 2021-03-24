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В Москве прекращается работа катков

Российская Газета
1 час назад
С четверга, 25 марта, в столичном регионе ожидается резкое потепление до +8 градусов, поэтому работу городских катков с искусственным льдом решено завершить. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.
Работу катков в столице решили завершить
Фото: ТАССТАСС
Как сообщает пресс-служба комплекса в telegram-канале, среда станет последним днем работы катков с искусственным льдом: техническое оборудование законсервируют, а площадки переведут на летний режим.
А с четверга покататься можно будет лишь в спорткомплексах или на территории катков при торговых комплексах.
Напомним, что городские службы продолжают промывку всех элементов дорожно-транспортной инфраструктуры, уборку балансовых территорий и газонов от случайного мусора, очистку урн. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток" для оперативного пропуска талых вод.
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