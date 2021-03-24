Работу катков в столице решили завершить

С четверга, 25 марта, в столичном регионе ожидается резкое потепление до +8 градусов, поэтому работу городских катков с искусственным льдом решено завершить. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

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Как сообщает пресс-служба комплекса в telegram-канале, среда станет последним днем работы катков с искусственным льдом: техническое оборудование законсервируют, а площадки переведут на летний режим.

А с четверга покататься можно будет лишь в спорткомплексах или на территории катков при торговых комплексах.