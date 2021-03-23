"Уже достигнуто снижение выбросов парниковых газов на 25% от уровня 1990 года. И хотя в сравнении с другими городами мира цель в процентах кажется небольшой, в количественных значениях - это порядка 20 млн тонн CO2-эквивалента. То есть, наше снижение соизмеримо с выбросами среднего европейского города", - сказал Кульбачевский.
"С 2010 года Москва пересмотрела приоритеты развития. Было принято 14 государственных программ <...>. Сегодня интегральными показателями, показателями верхнего уровня, являются климатические показатели - они характеризуют ресурсную эффективность экономики в целом. Есть прямая связь между сокращением выбросов парниковых газов и сокращением общего загрязнения, энергоэффективностью, экономией ресурсов, технологическим прогрессом", - добавил Кульбачевский.