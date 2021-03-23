По его словам, новая цель аналогична общефедеральной цели - 30% к 2030 году. Достижение этого показателя требует новых высокотехнологичных решений.

Парижское соглашение принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение предполагает добровольные обязательства стран по снижению выбросов парниковых газов.