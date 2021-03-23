Электробусы за 2,5 года сэкономили Москве полмиллиарда рублей

За счет отказа от дизельного топлива столица сократила углеродные выбросы на 400 тонн.
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Благодаря замене дизельных автобусов на электробусы, Москва за два с половиной года избежала использования 9,8 млн литров дизельного топлива, за счет чего сэкономила 413 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».
В то же время, столица сократила на 400 тонн выбросы диоксида углерода.
«В настоящее время электробусы курсируют на 44 маршрутах и их применение будет расширено», — рассказали в Департаменте транспортам Москвы.
Также в ведомстве ожидают появление к зиме экологичных машин, оборудованных электрической печкой.
В январе 2021 года заместитель мэра Максим Ликсутов заявил, что до конца года город получит 400 новых электробусов и их доля в общем автопарке общественного наземного транспорта Москвы вырастет на 66%.