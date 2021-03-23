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Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам ко Дню Победы

ТАСС
23 марта 2021
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Ветеранам ВОВ и труженикам тыла, проживающим в Москве, выплатят единовременную материальную помощь в связи с 76-й годовщиной Победы. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в понедельник в пресс-службе мэра и правительства города.
Там уточнили, что речь идет о следующих категориях ветеранов: люди с инвалидностью и участники ВОВ; военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, которые не входили в состав действующей армии; военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года; лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда". Также выплаты предоставят людям, у которых инвалидность с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в военные годы; вдовам погибших в годы войны военнослужащих; участникам обороны Москвы; жителям блокадного Ленинграда; бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто; лицам, которых наградили знаком "Почетный донор СССР" за сдачу в годы войны крови; труженикам тыла, гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года.
Уточняется, что в 2020 году, к 75-летию Великой Победы, размер выплат увеличили в 2,5-3 раза, он составил от 10 до 25 тыс. рублей в зависимости от категории получателей.
В пресс-службе заключили, что в 2021 году, по решению мэра Москвы, увеличенные размеры выплаты сохранят. Ожидаемая численность получателей единовременной матпомощи в столице в 2021 году - 83 228 человек.
Новости Москвы,День Победы,Сергей Собянин,ИТАР-ТАСС,
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