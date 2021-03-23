В Москве создают единую электронную базу данных о покойниках

Специалисты внесли в реестр информацию не только о существующих захоронениях, но и о свободных участках на пяти московских кладбищах. Были оцифрованы сведения из нескольких тысяч книг. Екимов подчеркнул, что работа ведется на площадке mos.ru.
В скором времени к каждому захоронению будет привязана геопозиция. С помощью ритуальной базы данных жители столицы смогут регистрировать ответственность, получать разрешение на захоронение, на установку надгробий. По мнению Екимова, таким образом ритуальная сфера будет «очеловечена».