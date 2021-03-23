В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Москве создают единую электронную базу данных о покойниках

Павел Тиунов
10 минут назад
Сотрудники ГБУ «Ритуал» оцифровали данные о 7 миллионах захоронений на кладбищах Москвы, заявил «Известиям» директор организации Артём Екимов. В будущем воспользоваться базой и решить бюрократические вопросы сможет каждый житель столицы.
В Москве создают единую электронную базу данных о покойниках
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Специалисты внесли в реестр информацию не только о существующих захоронениях, но и о свободных участках на пяти московских кладбищах. Были оцифрованы сведения из нескольких тысяч книг. Екимов подчеркнул, что работа ведется на площадке mos.ru.
«Через полтора года появится единая база столичных захоронений и свободных участков, войти в которую можно будет с портала mos.ru», - заявил директор «Ритуала».
В скором времени к каждому захоронению будет привязана геопозиция. С помощью ритуальной базы данных жители столицы смогут регистрировать ответственность, получать разрешение на захоронение, на установку надгробий. По мнению Екимова, таким образом ритуальная сфера будет «очеловечена».
Новости Москвы,Артем Екимов,газета "Известия",Mos.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители