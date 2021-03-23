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На ВДНХ пройдет XVI Всероссийский форум-выставка "Госзаказ"

Москва24
23 минуты назад
23 марта департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы сообщил о старте XVI Всероссийского форум-выставки "Госзаказ". С информацией о мероприятии можно ознакомиться на официальном сайте форума.
На ВДНХ пройдет XVI Всероссийский форум-выставка "Госзаказ"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В этом году выставка пройдет с 24 по 26 марта на ВДНХ, в павильонах 55 и 57. "Госзаказ" призван объединить представителей органов власти, предпринимательского и экспертного сообществ со всей страны. Гости форума смогут узнать о лучших закупочных практиках регионов и их отраслевой специфике, а также пообщаться с представителями государственного сектора и бизнес-сферы и задать интересующие вопросы лидерам мнений из социальных сетей.
24 марта в 13:30 состоится деловой обед. 223-ФЗ: "Что требует изменений? Практические кейсы от поставщиков и реакция заказчиков", в ходе которого министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков расскажет об опыте регулирования закупок по 223-ФЗ.
25 марта в 13:00 пройдет круглый стол "Экосистема закупок города Москвы", на котором участники смогут обсудить особенности работы в городской системе закупок и вопросы расширения цифрового пространства столицы.
Итогом трехдневной работы форума-выставки станет документ, содержащий в себе предложения и инициативы, получившие поддержку.
Ранее сообщалось, что на ВДНХ возобновится популярная акция "Бесплатный вход", в рамках которой можно свободно посетить избранные музеи комплекса. По условиям проекта, получить бесплатный билет можно каждое третье воскресенье месяца. Для этого достаточно обратиться в кассу.
Новости Москвы,Правительство Москвы,
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