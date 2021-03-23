На ВДНХ пройдет XVI Всероссийский форум-выставка "Госзаказ"

В этом году выставка пройдет с 24 по 26 марта на ВДНХ, в павильонах 55 и 57. "Госзаказ" призван объединить представителей органов власти, предпринимательского и экспертного сообществ со всей страны. Гости форума смогут узнать о лучших закупочных практиках регионов и их отраслевой специфике, а также пообщаться с представителями государственного сектора и бизнес-сферы и задать интересующие вопросы лидерам мнений из социальных сетей.