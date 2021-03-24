В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Переделкино появится современный городской вокзал

Москва меняетсяиещё 6
9 часов назад
В рамках реконструкции станции Переделкино Киевского направления МЖД (в перспективе – МЦД-4) построят современный городской вокзал. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
В Переделкино появится современный городской вокзал
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Реконструкция станции Переделкино и благоустройство прилегающей территории входят в проект формирования МЦД-4 «Киевско-Горьковский». Старую пригородную платформу преобразуют в современный городской вокзал с пешеходным переходом через железнодорожные пути с выходами на платформы и к кассовым залам», — сказал Андрей Бочкарёв.
По словам заместителя мэра, завершить работы планируется в 2022 году.
Глава Строительного комплекса отметил, что открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание 23 районов Москвы с населением более 2,5 млн человек. Кроме того, Москва станет ближе для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железно­дорожного и других близлежащих населенных пунктов. Пассажиры смогут экономить в пути до 40% времени.
С 18 станций МЦД-4 в перспективе можно будет сделать пересадки на метро, МЦК и другие диаметры.
Новости Москвы,Строительство,Киевский вокзал,Андрей Бочкарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители