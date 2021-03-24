В Переделкино появится современный городской вокзал

В рамках реконструкции станции Переделкино Киевского направления МЖД (в перспективе – МЦД-4) построят современный городской вокзал. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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«Реконструкция станции Переделкино и благоустройство прилегающей территории входят в проект формирования МЦД-4 «Киевско-Горьковский». Старую пригородную платформу преобразуют в современный городской вокзал с пешеходным переходом через железнодорожные пути с выходами на платформы и к кассовым залам», — сказал Андрей Бочкарёв

По словам заместителя мэра, завершить работы планируется в 2022 году.

Глава Строительного комплекса отметил, что открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание 23 районов Москвы с населением более 2,5 млн человек. Кроме того, Москва станет ближе для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железно­дорожного и других близлежащих населенных пунктов. Пассажиры смогут экономить в пути до 40% времени.