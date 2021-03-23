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Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам ко Дню Победы

Агентство «Москва»иещё 3
33 минуты назад
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
Мэр подписал распоряжение о выплатах ветеранам ко Дню Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла будет выплачена единовременная материальная помощь в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.
Уточняется, что по традиции правительство Москвы ежегодно принимает решение о выплате материальной помощи ко Дню Победы следующим категориям ветеранов: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; военнослужащим, проходившим службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии; военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года; лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»; инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны; участникам обороны Москвы; жителям блокадного Ленинграда; вдовам военнослужащих, погибших в годы войны; лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы войны; бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто; труженикам тыла, гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года.
«В 2020 году - к 75-летию Великой Победы - размер выплат был увеличен в 2,5-3 раза и составил от 10 до 25 тыс. руб. в зависимости от категории получателей», - отмечается в тексте.
Подчеркивается, что в этом году по решению мэра Москвы Сергея Собянина увеличенные размеры выплаты будут сохранены. Ожидаемая численность москвичей - получателей единовременной материальной помощи в 2021 году - 83 тыс. 228 человек.
Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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