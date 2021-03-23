Мэр подписал распоряжение о выплатах ветеранам ко Дню Победы

Уточняется, что по традиции правительство Москвы
ежегодно принимает решение о выплате материальной помощи ко Дню Победы следующим категориям ветеранов: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; военнослужащим, проходившим службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии; военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года; лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»; инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны; участникам обороны Москвы; жителям блокадного Ленинграда; вдовам военнослужащих, погибших в годы войны; лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в годы войны; бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто; труженикам тыла, гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года.