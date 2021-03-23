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День птиц пройдет в Зоологическом музее МГУ

Вечерняя Москва
1 час назад
В честь Международного дня птиц, который отмечается во всем мире 1 апреля, в Зоологическом музее МГУ им. М.В. Ломоносова в воскресенье, 28 марта, пройдет экологический праздник «День птиц». В этот день музей приглашает познакомиться с разнообразием птиц, особенностями их биологии и поведения.
День птиц пройдет в Зоологическом музее МГУ
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»
Посетители смогут попробовать угадать голоса пернатых, подобрать птице правильное гнездо, отыскать птицу по перу, удивиться палитре красок и форме птичьих яиц, узнать все о кольцевании, принять участие в мастер-классах и создать красивый сувенир.
Начнется программа с научно-популярной лекции «Птицы Москвы и Подмосковья», на которой гостям музея расскажут много интересных фактов о таких знакомых незнакомцах, живущих рядом с нами, об их поведении, привычках, образе жизни. Взрослым и детям не только покажут, как выглядят наши «соседи», но и научат различать некоторых птиц по голосам.
На занятии «Синица в руках» гости праздника не только узнают детали профессии «орнитолог», но и сами попробуют поработать инструментами кольцевания птиц.
Любителей весело провести время ждут выставки-викторины, биологические игры, позволяющие проверить свои знания о птицах и приобрести новые.
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