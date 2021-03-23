День птиц пройдет в Зоологическом музее МГУ

Посетители смогут попробовать угадать голоса пернатых, подобрать птице правильное гнездо, отыскать птицу по перу, удивиться палитре красок и форме птичьих яиц, узнать все о кольцевании, принять участие в мастер-классах и создать красивый сувенир.

Начнется программа с научно-популярной лекции «Птицы Москвы и Подмосковья», на которой гостям музея расскажут много интересных фактов о таких знакомых незнакомцах, живущих рядом с нами, об их поведении, привычках, образе жизни. Взрослым и детям не только покажут, как выглядят наши «соседи», но и научат различать некоторых птиц по голосам.