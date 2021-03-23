В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Свыше 1 млн электронных рецептов выписали в поликлиниках Москвы с начала года

РИАМОиещё 2
20 минут назад
С начала 2021 года столичные врачи выписали свыше 1 миллиона электронных рецептов, большую часть из них составили льготные рецепты, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
Миллион электронных рецептов выписали в столице
Фото:  Евгений Епанчинцев Евгений Епанчинцев
Новый сервис единой цифровой платформы позволил гражданам избавиться от необходимости печатать рецепт на бумаге с февраля. Теперь пациенты могут показать электронный рецепт с QR-кодом на экране мобильного телефона или полис ОМС в случае, если рецепт – льготный. Возможность получить рецепт на бумажном бланке сохранилась.
«Возможность оформления рецепта в электронном виде существует с 2014 года. Это позволило сократить время на оформление до 30 секунд, тогда как для заполнения бумажного бланка вручную требовалось до нескольких минут. А повторные назначения людям с хроническими заболеваниями сейчас выписываются в один клик», – говорится в сообщении.
Информация о рецептах, которые были выписаны, не теряется и хранится в цифровом виде в ЕМИАС. Таким образом, пациент всегда может просмотреть действующие рецепты в электронной медкарте на mos.ru или мобильном приложении «ЕМИАС.Инфо» в разделе «Рецепты».
Новости Москвы,Mos.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители