Миллион электронных рецептов выписали в столице

Новый сервис единой цифровой платформы позволил гражданам избавиться от необходимости печатать рецепт на бумаге с февраля. Теперь пациенты могут показать электронный рецепт с QR-кодом на экране мобильного телефона или полис ОМС в случае, если рецепт – льготный. Возможность получить рецепт на бумажном бланке сохранилась.

Информация о рецептах, которые были выписаны, не теряется и хранится в цифровом виде в ЕМИАС. Таким образом, пациент всегда может просмотреть действующие рецепты в электронной медкарте на mos.ru или мобильном приложении «ЕМИАС.Инфо» в разделе «Рецепты».