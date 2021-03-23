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Специалисты Мосприроды заметили на Яузе утку-блондинку

Агентство «Москва»
1 час назад
Редкие виды водоплавающих птиц замечены в Москве на реке Яузе. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
На Яузе заметили утку-блондинку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Специалисты Мосприроды в компании крякв на реке Яузе заметили краснокнижного чирка-свистунка и других нехарактерных для Москвы водоплавающих: шилохвость и свиязь. Там же была замечена кряква необычного очень светлого окраса. Необычные утки вполне мирно сосуществуют с самыми многочисленными в Москве представителями семейства утиных - кряквами. Но отличить «чужаков» в большой толпе крякв можно невооруженным глазом», - говорится в сообщении.
Так, чирок-свистунок отличается небольшим размером и яркой полоской на крыльях. У крякв она сине-фиолетовая с белыми каемками, а у свистунков двухцветная: черная с зеленым, пояснили в пресс-службе департамента.
Шилохвость выглядят изящнее других крякв, добавили в ведомстве. Хвост у самца острый, игловидный, в брачном периоде он выделяется среди других уток окраской: голова его каштанового цвета, а по бокам узкие белые полоски, которые на горле смыкаются между собой и образуют одну широкую белую полосу. В летнем оперении они окрашены в серовато-бурые тона с рыжими каемками перьев. Так выглядят и самки весь год.
«Затесалась в эту компанию и необычная кряква-блондинка. В природе такие трансформации случаются. Главное, что остальные кряквы не обращают внимания на нестандартную внешность своей подруги и агрессии по отношению к «белой вороне» не проявляют», - говорится в сообщении департамента.
Новости Москвы,
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