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LEGO-выставка «Город будущего» заработала в павильоне МЦД

Вечерняя Москва
1 час назад
В павильоне МЦД заработала выставка «Город будущего», на которой представлены композиции энтузиастов из LEGO-конструктора. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.
LEGO-выставка «Город будущего» заработала в павильоне МЦД
Фото:  Telegram-канал / Дептранс Москвы Telegram-канал / Дептранс Москвы
— Приходите, чтобы заглянуть в будущее — его для вас из конструктора собирали настоящие LEGO-энтузиасты, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».
Уточняется, что выставка продлится до 3 мая 2021 года. Организаторы приглашают всех желающих присылать свои работы в бот: @to_deptrans_bot.
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