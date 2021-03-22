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Движение в центре Москвы перекроют из-за киносъемок

Вечерняя Москва
1 час назад
Схема движения транспорта изменится в центре столицы во вторник, 23 марта, из-за проведения киносъемок. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Движение в центре столицы перекроют из-за киносъемок
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
С 00:01 до 05:30 вторника будет кратковременно перекрыто движение на Хохловском переулке от дома 2/1, строение 1 до дома 15, а также на Колпачном переулке в районе дома 14/5, строение 1. Данные меры будут приняты и Большом Трехсвятительском переулке от дома 2/1, строение 8 до Хохловского переулка.
Кроме того, из-за проведения киносъемок будет кратковременно перекрыто движение на Большом Каменном мосту. Ограничения будут действовать 23 марта с 02:00 до 04:00.
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