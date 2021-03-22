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Московские таксисты получат уникальные ID-номера 

Вечерняя Москва 24 минуты назад
Столичные таксисты получат уникальные ID-номера
Фото: Вечерняя Москва
Столичные водители такси получат уникальные ID-номера. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
Отмечается, что ID-номера для водителей будут запущены в этом году. С введением ID-номеров пассажиры будут уверены, что садятся в машину к профессиональному водителю.
В департаменте подчеркнули, что благодаря сервису таксисты не будут перерабатывать. Кроме того, в Москве сократится число аварий, а поездки станут еще безопаснее.
По данным департамента, в 2020 году в столице было выдано больше 23 тысяч разрешений на перевозку пассажиров и выделено свыше 230 миллиона рублей таксомоторным компаниям.
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