Столичные таксисты получат уникальные ID-номера

Столичные водители такси получат уникальные ID-номера. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что ID-номера для водителей будут запущены в этом году. С введением ID-номеров пассажиры будут уверены, что садятся в машину к профессиональному водителю.

В департаменте подчеркнули, что благодаря сервису таксисты не будут перерабатывать. Кроме того, в Москве сократится число аварий, а поездки станут еще безопаснее.

По данным департамента, в 2020 году в столице было выдано больше 23 тысяч разрешений на перевозку пассажиров и выделено свыше 230 миллиона рублей таксомоторным компаниям.