Вокзал в составе ТПУ «Нижегородская» откроют к маю

Пятиэтажный пассажирский терминал с оригинальной архитектурой планируется открыть в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нижегородская» к маю. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.