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Вокзал в составе ТПУ «Нижегородская» откроют к маю

Москва меняетсяиещё 1
2 часа назад
Пятиэтажный пассажирский терминал с оригинальной архитектурой планируется открыть в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нижегородская» к маю. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Вокзал в составе ТПУ «Нижегородская» откроют к маю
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняетсяСергей Авдуевский / Москва меняется
«Распределительный уровень для пассажиров в составе ТПУ «Нижегородская» планируется открыть в конце апреля-мае этого года.
На нижних уровнях разместятся кассы пригородного сообщения, пассажирские переходы между одноименными станциями метро, МЦК и платформой железных дорог», — рассказал Андрей Бочкарев.
По словам заместителя мэра, «фишкой» пятиэтажного здания станет атриум с прозрачным куполом, который снаружи напоминает часть корабля.
«Сейчас в здании завершается монтаж инженерных систем, архитектурно-отделочные работы и работы по интеграции между остановочным пунктом железных дорог и подземным уровнем ТПУ», — Андрей Бочкарев.
Глава Строительного комплекса напомнил, что коммерческая часть ТПУ будет включать торговый центр, комплекс апартаментов с офисами и паркингом, центр госуслуг «Мои документы» и наземные перехватывающие парковки.
Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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