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День науки пройдет в столичном Биологическом музее

Вечерняя Москва
27 минут назад
Биологический музей в четверг, 25 марта, приглашает взрослых и детей на День науки. В этот день, посвященный Году науки и технологий, вход будет бесплатным для детей от 7 до 18 лет и для многодетных родителей.
День науки пройдет в Биологическом музее
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Рассмотреть в микроскоп мельчайших обитателей капли воды можно на занятии «Зоопарк в капле воды». А еще, с помощью микроскопа можно отправиться в «Путешествие в микромир»: на этот раз в окуляр попадут растения.
Две программы: «Прогулки с паразитами» и «Анатомия от макушки до пяток» расскажут, как паразиты попадают в организм человека и как от них можно избавиться.
В этот день гостям музея также предстоит отправиться в путешествие во времени и узнать, как жили люди в каменном веке, какими орудиями пользовались, какую одежду носили. Взрослые и дети не только услышат увлекательный рассказ специалиста о непростой жизни наших предков, но и увидят настоящие орудия труда и предметы, созданные древними людьми.
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