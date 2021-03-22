День науки пройдет в Биологическом музее

Биологический музей в четверг, 25 марта, приглашает взрослых и детей на День науки. В этот день, посвященный Году науки и технологий, вход будет бесплатным для детей от 7 до 18 лет и для многодетных родителей.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Рассмотреть в микроскоп мельчайших обитателей капли воды можно на занятии «Зоопарк в капле воды». А еще, с помощью микроскопа можно отправиться в «Путешествие в микромир»: на этот раз в окуляр попадут растения.

Две программы: «Прогулки с паразитами» и «Анатомия от макушки до пяток» расскажут, как паразиты попадают в организм человека и как от них можно избавиться.