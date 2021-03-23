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По программе реновации в столице расселили 86 домов

Москва24иещё 10
2 часа назад
В рамках программы реновации в Москве начали расселение жильцы 226 домов, треть из них уже отселены. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
По программе реновации расселили 86 домов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
По его словам, большинство расселенных домов находится в центре столицы, а также на юго-западе и западе города. Кроме того, специалисты демонтировали уже 48 домов.
"По итогам заседания президиума правительства Москвы в феврале этого года перечень стартовых площадок дополнен новыми 17 территориями в семи административных округах. Из них 10 территорий располагаются на месте домов, включенных в программу реновации", – уточнил руководитель ведомства.
Левкин добавил, что в рамках программы реновации новые квартиры получили свыше 26 тысяч человек, всего в стадии расселения находятся 34,3 тысячи горожан. В 2021 году будет продолжена работа по подбору стартовых площадок, помимо этого, планируется обеспечить начало переселения более 30 тысяч жителей.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке столицы под заселение передали 18 новостроек по программе реновации, еще одна находится в эксплуатации. Так, корпус на улице Фонвизина ввели в эксплуатацию в феврале 2021 года. Кроме того, в СВАО в стадии строительства находится еще 21 объект общей площадью более 240 тысяч квадратных метров.
Новости Москвы,Правительство Москвы,
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