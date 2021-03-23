По программе реновации расселили 86 домов

В рамках программы реновации в Москве начали расселение жильцы 226 домов, треть из них уже отселены. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

По его словам, большинство расселенных домов находится в центре столицы, а также на юго-западе и западе города. Кроме того, специалисты демонтировали уже 48 домов.

"По итогам заседания президиума правительства Москвы в феврале этого года перечень стартовых площадок дополнен новыми 17 территориями в семи административных округах. Из них 10 территорий располагаются на месте домов, включенных в программу реновации", – уточнил руководитель ведомства.

Левкин добавил, что в рамках программы реновации новые квартиры получили свыше 26 тысяч человек, всего в стадии расселения находятся 34,3 тысячи горожан. В 2021 году будет продолжена работа по подбору стартовых площадок, помимо этого, планируется обеспечить начало переселения более 30 тысяч жителей.