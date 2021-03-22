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Собянин рассказал о возобновлении благоустройства поймы Яузы 

Артём Кульша 2 часа назад
Собянин рассказал о возобновлении благоустройства поймы Яузы
Фото: РИА Новости
Благоустройство поймы реки Яузы возобновится в 2021 году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте.
В 2020-м, как сообщал «Рамблер», работы по благоустройству парков, скверов, улиц и площадей были приостановлены в столице из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Сегодня Собянин сообщил об их возобновлении текущей весной. Среди прочего возобновится создание Парка Яуза на северо-востоке города. В 2021-м планируется провести комплексное благоустройство двух пойменных участков главного притока Яузы в черте города Чермянки общей площадью 49,1 гектара.
Первый участок пролегает от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Там будут созданы прогулочные маршруты, спортивная зона, детские площадки, футбольное поле, павильоны кафе, туалеты, смотровые площадки, синичники, скворечники, гоголятники и кормушки для птиц, уже возведен крытый ледовый комплекс.
Стадион, площадка для мероприятий, тропинки и велосипедные дорожки будут реконструированы, будут высажены деревья, кустарники, разбиты цветники, засеян луговой газон.
На втором участке вдоль Юрловского проезда от проезда Дежнева до улицы Молодцова появятся эколого-просветительский центр, экотропа, площадки для отдыха, спортивные зоны, новые игровые зоны для детей.

«В 2022-2023 годах благоустройство поймы Яузы будет продолжено. Задача — создать единую зеленую зону протяженностью более 16 километров от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в Лосиный остров и на ВДНХ», — сообщил Собянин.

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Новости Москвы , Сергей Собянин
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