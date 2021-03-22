"Мосэнергосбыт" проведет централизованную замену счетчиков

У москвичей стало меньше одной статьей расходов: больше не нужно менять за свой счет приборы учета электроэнергии и проводить их поверку. Эти заботы перешли поставщикам энергоресурсов - компании "Мосэнергосбыт". Зачем компания решила начать централизованную замену приборов, когда дойдет очередь до каждой квартиры, выяснил корреспондент "РГ".

Массовая замена не будет единоразовой акцией, отмечают в компании, в следующем году работу продолжат. Среди тех, кому поменяют приборы учета уже в этом году, жители 11-го микрорайона Зеленограда: здесь заменят около 550 счетчиков. Немногим меньше - на улице Митинской, 26 и ул. Москворечье, 4, ул. Газопровод, 3. Но большинство адресов в списке - старые районы, например, несколько сотен счетчиков будут менять в домах на Старом Арбате, Сивцевом Вражке, Садовой-Каретной, Покровке, Большой Дмитровке и других.Кстати, пока счетчики считаются неисправными или не прошедшими вовремя поверку, расчеты жителям начисляют исходя из среднемесячного объема потребления в предыдущие периоды или, если сделать это невозможно, исходя из норматива потребления.