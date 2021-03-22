"Мосэнергосбыт" проведет централизованную замену счетчиков

Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосэнергосбыта", всего в жилых домах столицы установлено чуть более 4 миллионов приборов учета электроэнергии. "Замене подлежит одна восьмая часть, или около 500 тысяч счетчиков. Это своеобразный долг, который остался за москвичами к середине минувшего лета, которые не провели своевременно поверку приборов учета электроэнергии, - рассказали "РГ" в пресс-службе компании. - По Федеральному закону от 27 декабря 2018 года N 522-ФЗ и постановлению правительства РФ
от 29.06.2020 N 950, ответственность с 1 июля 2020 года за организацию учета электроэнергии в жилых помещениях перешла к энергетическим компаниям. То есть долг москвичей перешел нам. Мы посчитали, что замена на новые приборы учета стоит не дороже поверки, и поэтому решили просто поменять счетчики. К тому же большинство из них - старые, однотарифные счетчики". Специалисты рассказали "РГ", что принцип замены приборов прост. Если в одном доме есть несколько устаревших приборов или непрошедших поверку, их замену проведут сразу во всем доме, чтобы лишний раз не заходить по этому адресу. Выбрать новый прибор москвичам не дадут, но ставить будут только многотарифные современные отечественные аппараты. Часть из них даже способна в автоматическом режиме передавать информацию в диспетчерскую. Впрочем, как отметили в пресс-службе, такой цели компания не ставит, хотя со временем все жилые дома будут подключены к интеллектуальной системе. Срок службы новых приборов составит около 30 лет.