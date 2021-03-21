Большой Каменный мост отремонтируют до конца года 

Ремонт Большого Каменного моста через Москву-реку завершится в четвертом квартале этого года. "Работы идут по плану", — рассказал "РГ" начальник производственного отдела ГБУ "Гормост" Вячеслав Карманов.

Напомню, этот мост через Москву-реку, который соединяет Боровицкую площадь, улицы Моховую и Знаменку вблизи Боровицкой башни Кремля с улицей Большая Полянка на Болотном острове, начали ремонтировать полгода назад. Раньше, чтобы капитально отремонтировать такое сложное сооружение, его пришлось бы полностью перекрыть для движения.

Современные технологии и опыт, полученный специалистами в последние годы, позволяют обойтись частичным перекрытием. Но пробки при этом образуются внушительные. Поэтому москвичи, конечно же, с большим нетерпением ждут окончания работ.

"Сейчас на закрытой части мы снимаем гранитную облицовку, ремонтируем металлический каркас сооружения, основание и дорожное покрытие, — рассказал Вячеслав Карманов. — На площади 1,6 тысячи квадратных метров проведено новое армирование и бетонирование покрытия".

Сделать предстоит многое. Ведь построенный в 1938 году мост за свои более чем 70 лет эксплуатации капитально не ремонтировался. Его несущие конструкции были признаны аварийными, чугунные ограждения съела ржавчина. Но скоро москвичи увидят в первозданном виде необычные витражи, украшавшие пространство под эстакадой со стороны берега.

Исторически они были сделаны из светлого дуба и окрашены в цвет кремлевской стены. В последние годы их место закрывали металлические листы, покрашенные серой краской.