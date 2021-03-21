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Более 100 объектов будут отреставрированы в Москве в 2021 году

Вечерняя Москва
2 часа назад
В столице продолжается реализация программы реставрации памятников архитектуры, специалисты возвращают городу культурное наследие и сохраняют его историю.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в городе в 2021 году завершат работы по реставрации около 100 объектов, среди которых есть уникальные.
Ключевые объекты реставрации этого года — Политехнический музей, ГЭС-2 и павильоны ВДНХ.
— Мы давно ждем, когда закончится реставрация и приспособление для современного использования Политехнического музея, — уточнил столичный мэр в эфире телеканала «Россия 1».
Модернизация здания Политехнического музея на Лубянской площади началось в 2013 году. На сегодняшний день в нем отреставрированы все фасады, открыт амфитеатр, а также проход от амфитеатра к метро.
— ГЭС-2 станет новым культурным центром Москвы. Вокруг него сформируется новая среда: реконструируем мост, набережную. Будет очень красиво, — добавил Сергей Собянин, отметив, что работы продолжаются и в павильонах ВДНХ.
В 2021 году будет завершено восстановление трех павильонов — «Физика», «Радиоэлектроника и связь» и «Микробиологическая промышленность».
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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