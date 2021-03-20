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Погода в Москве: синоптики предупредили о снеге и гололеде в столице 20 марта 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Синоптики предупредили о снеге и гололеде в Москве 20 марта
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
В субботу, 20 марта, отрог Азорского антициклона достигнет границ столичного региона. Ожидается переменная облачность, временами будет идти снег, также москвичей предупредили о гололеде.
Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до двух градусов тепла. В Подмосковье температура ожидается от минус трех до плюс двух градусов.
Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».
Синоптики отметили, что негативным фактором будет являться возмущенная геомагнитная обстановка. Это может негативно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей независимо от имеющихся хронических недугов. В весенний период, когда иммунная система после долгой зимы работает на пределе, необходимо поддержать организм: больше времени посвящать отдыху, прогулкам на свежем воздухе, принимать витамины группы В, С, Д, адаптогены растительного происхождения, людям с хроническими заболеваниями нужно выполнять рекомендации врача и вовремя принимать лекарства.
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Новости Москвы , Погода , Московская область
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