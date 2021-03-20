Синоптики предупредили о снеге и гололеде в Москве 20 марта

В субботу, 20 марта, отрог Азорского антициклона достигнет границ столичного региона. Ожидается переменная облачность, временами будет идти снег, также москвичей предупредили о гололеде.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до двух градусов тепла. В Подмосковье температура ожидается от минус трех до плюс двух градусов.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 80 процентов, передает портал « Метеоновости ».

Синоптики отметили, что негативным фактором будет являться возмущенная геомагнитная обстановка. Это может негативно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей независимо от имеющихся хронических недугов. В весенний период, когда иммунная система после долгой зимы работает на пределе, необходимо поддержать организм: больше времени посвящать отдыху, прогулкам на свежем воздухе, принимать витамины группы В, С, Д, адаптогены растительного происхождения, людям с хроническими заболеваниями нужно выполнять рекомендации врача и вовремя принимать лекарства.