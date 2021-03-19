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В Москве объявили распродажу квартир в центре по цене от трех миллионов рублей 

Мослента и ещё 4 4 часа назад
В Москве объявили распродажу квартир от 3 млн рублей
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»
В Москве выставлены на торги пять квартир в центре города. Стартовая цена жилья начинается от трех миллионов рублей, пишет РБК со ссылкой на объявление Центра управления городским имуществом.
Аукционы запланированы на апрель. Первый лот, участвующий в распродаже, — квартира рядом со станцией метро «Новослободская» на улице Чаянова, 10, строение 1. Ее площадь составляет 15,4 квадратных метра. В квартире нужно провести капитальный ремонт, само помещение находится в доме 1939 года постройки. Стартовая цена — 3 миллиона рублей. Заявку на участие в аукционе можно направить до 22 апреля, а торги пройдут 28 апреля.
Еще три лота выставлены на продажу в доме 1917 года постройки в Печатниковом переулке, 11, строение 1. Рядом находится метро «Трубная». Первая квартира по этому адресу предлагается по начальной ставке за 4 миллиона рублей, ее площадь равна 12,8 квадратных метра. Другую, с площадью 25,3 квадратных метра, выставят за 6,1 миллион рублей (она требует капитального ремонта), третью с 26,1 «квадрата» — за 8,5 миллиона рублей. Торги по этим квартирам назначены на начало и конец апреля.
Пятый лот находится на улице Жуковского, 4, строение 1, рядом со станцией метро «Чистые пруды». За 28,3 квадратных метра просят 7,6 миллиона рублей. Отправить заявку на участие в аукционе можно до 1 апреля. Торги пройдут 7 апреля.
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Новости Москвы , РБК
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