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В Москве весной высадят 10 миллионов цветов 

Российская Газета и ещё 3 4 часа назад
10 миллионов цветов высадят весной в столице
Фото: ТАСС
К майским праздникам в Москве высадят около 10 млн цветов, большая часть из них — тюльпаны. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал в интервью телеканалу "Москва 24".

"Примерно 10 млн цветов в майские праздники, в канун Дня Победы, украсят наш город, — сказал Бирюков. — Всего, включая осенние посадки, в городе высадят примерно 50 млн цветов, рассада уже готова.

Напомним, что в столице начались весенние работы по очистке после зимы памятников и инженерных сооружений.
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Новости Москвы , Петр Бирюков , Москва24
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