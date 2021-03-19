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Назван средний возраст москвичек при рождении первого ребенка 

Москва24 1 час назад
Москвички в среднем рожают первого ребенка в 30 лет
Фото: ТАСС
Средний возраст жительниц столицы при рождении первого ребенка составил 29,8 года. Отмечается, что продолжительность жизни москвичек в 2021 году, по данным Росстата, составит примерно 82 года, что на 6 лет больше, чем у мужчин (76 лет).
Кроме того, еще с 1959 года наблюдался количественный перевес девочек. Однако в возрастной группе 30–34 года с 1980-х годов на 1000 мужчин приходилось примерно 990 женщин.
Среди столичной молодежи в возрасте 15–30 лет наблюдался незначительный перевес женского населения (0,9%), а в возрасте 60–70 лет разрыв становился более заметен и составлял 17%.
В начале минувшего года численность москвичек трудоспособного возраста 16–54 лет составила 3,4 миллиона человек.
Согласно имеющимся данным, большинство женщин тратят на работу порядка 40 часов в неделю. Как показывает статистика, представительницы слабого пола имеют меньше свободного времени для себя, но в 2,5 раза больше времени тратят на уход за детьми и их воспитание.
Ранее директор департамента демографической и семейной политики Минтруда Андрей Галкин рассказал о ежегодном сокращении числа женщин репродуктивного возраста в РФ. По его словам, в России также сохраняется тенденция откладывания рождения детей на более поздний возраст. Он отметил, что за последние 10 лет этот показатель приближается к 30 годам. При этом средний возраст матери первенца — 26 лет.
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Новости Москвы , Общество , Андрей Галкин , Росстат , Минтруд
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