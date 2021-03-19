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Депутат МГД Артемьев: Велопрокат в Москве увеличится еще на 67 станций 

Агентство «Москва» и ещё 2 2 часа назад
Велопрокат в столице увеличится еще на 67 станций
Фото: РИА Новости
В велосезоне 2021 года к городской сети добавятся 67 электрических станций и тысяча новых велосипедов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил депутат столичного парламента Олег Артемьев.

«В этом году велопрокат будет расти: в Москве установят еще 67 электрических станций велопроката. Также особое внимание уделяется электротранспорту — половина из тысячи новых велосипедов будут с электродвигателями. Это хорошая тенденция, и город должен ее поддерживать», — сказал депутат.

По мнению Олега Артемьева, увеличение парка электровелосипедов положительно скажется на отношении к этому виду транспорта.

«Сейчас велопрокат многим представляется сугубо прогулочным форматом, тогда как во многих мегаполисах велосипед решает проблему «последней мили». То есть проезда по своему району или от крупного транспортного узла. Людей можно понять: сесть на велосипед после тяжелого трудового дня и покрутить педали, чтобы доехать от метро до дома, многим покажется плохой идеей. Но если у человека будет выбор взять в прокате обычный велосипед или электрический, то нагрузка уже не будет такой непосильной», — считает депутат.

Таким образом, по его словам, можно показать людям, в первую очередь, активному, молодому поколению, что городской транспорт дает широкие возможности и им можно пользоваться, «не замыкаясь на привязке к метро или автобусной остановке».

«Судя по итогам прошлого велосезона, москвичи все больше обращаются к услугам проката и готовы совершать такие поездки все чаще. В 2020 году были достигнуты рекордные показатели: совершено 5,7 млн поездок на арендованных велосипедах. Это необходимо поддерживать и популяризировать повсеместно. В 29 избирательном округе на данный момент велосеть развита мало. Я и сам часто перемещаюсь по районам на велосипеде и вижу, что есть неудобства, связанные с безопасностью и непрерывностью маршрутов, поэтому нужно развивать велосипедную транспортную инфраструктуру во всех районах Москвы», — заключил Олег Артемьев.

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Новости Москвы , Олег Артемьев
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