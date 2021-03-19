Велопрокат в столице увеличится еще на 67 станций

В велосезоне 2021 года к городской сети добавятся 67 электрических станций и тысяча новых велосипедов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил депутат столичного парламента Олег Артемьев.

«В этом году велопрокат будет расти: в Москве установят еще 67 электрических станций велопроката. Также особое внимание уделяется электротранспорту — половина из тысячи новых велосипедов будут с электродвигателями. Это хорошая тенденция, и город должен ее поддерживать», — сказал депутат.

По мнению Олега Артемьева, увеличение парка электровелосипедов положительно скажется на отношении к этому виду транспорта.

«Сейчас велопрокат многим представляется сугубо прогулочным форматом, тогда как во многих мегаполисах велосипед решает проблему «последней мили». То есть проезда по своему району или от крупного транспортного узла. Людей можно понять: сесть на велосипед после тяжелого трудового дня и покрутить педали, чтобы доехать от метро до дома, многим покажется плохой идеей. Но если у человека будет выбор взять в прокате обычный велосипед или электрический, то нагрузка уже не будет такой непосильной», — считает депутат.

Таким образом, по его словам, можно показать людям, в первую очередь, активному, молодому поколению, что городской транспорт дает широкие возможности и им можно пользоваться, «не замыкаясь на привязке к метро или автобусной остановке».