Участок «оранжевой» ветки метро закроют с 20 марта по 2 апреля

Поезда московского метрополитена не будут курсировать между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии с 20 марта по 2 апреля. Об этом сообщил столичный Дептранс.

На маршруте будут работать компенсационные автобусы. При этом пассажирам для более комфортных поездок рекомендуют пользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями московского метро. Движение поездов приостановят в связи с прокладкой тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) и строительством станции «Воронцовская».

Ранее этот участок Калужско-Рижской уже закрывали в связи с реконструкцией станции метро «Калужская», и тогда на первом этапе возникли сложности с организацией движения. Business FM спросила у жителей ближайших районов, есть ли у них опасения по поводу введения ограничений. Вот что рассказала жительница района Коньково Дарья:

«Когда закрывали в первый раз, первые два дня был коллапс. Люди выходили из метро и шли такой огромной толпой, что буквально заполняли собой всю улицу. Видимо, тогда власти не рассчитали число автобусов, чтобы перевозить людей от «Беляево» до «Новых Черемушек». Действительно была давка, было очень много жалоб. Но это буквально первые два дня. Потом ситуация очень быстро исправилась, и автобусы подъезжали чуть ли не каждые 30 секунд. Я очень надеюсь, что так же будет и сейчас. В дальнейшем все было организовано очень хорошо: везде стояли указатели, куда выходить и заходить, везде стояли люди, которые провожали, подсказывали, где вход, где выход. Конечно, в поездках на автобусе был свой минус. Все равно он стоит на светофорах, хоть и едет по выделенной полосе, но так или иначе движение затруднено, особенно в час пик. В автобусе все равно очень много людей, это медленнее, чем было бы на метро, но, если ехать в обычное время, это не сильно дольше по времени, буквально какие-то лишние пять минут».

Местный житель Вячеслав считает, что компенсационные маршруты и движение по ним организованы хорошо.

«Компенсационные автобусы подъезжают не просто раз в минуту, иногда одновременно приезжают по два-три автобуса, причем все они довольно большие, вместительные. Они быстро едут, без каких-то пробок, потому что движение организовано очень грамотно: довозят до следующей станции, которая работает. Единственный минус — что все люди, которые вышли из одного, иногда сразу из нескольких автобусов, заходят в метро. Но и здесь тоже, к счастью, контролеры на станции стараются все эти потоки как-то перенаправить, в том числе в самые пиковые часы нагрузки утром и вечером проход вообще открыт, не нужно прикладывать «Тройку», что особенно удобно жителям района, где это происходит, потому что можно войти в метро бесплатно, будто бы ты приехал на компенсационном автобусе. Я считаю, что любое развитие необходимо для города, можно потерпеть. Тем более такие условия создаются не на несколько месяцев, а на две недели. Ничего в этом страшного нет, зато будет новая кольцевая ветка в Москве, которая, возможно, сделает жизнь в городе еще удобнее. Огромный мегаполис, конечно, требует решения транспортных проблем».

Жительница района Коньково Ольга говорит, что дорога на работу после закрытия участка ветки будет занимать больше времени. При этом собеседница радиостанции отмечает, что ждет открытия БКЛ.

— Дорога до работы стала минут на 20 длиннее. Автобус останавливается на конечной остановке «Беляево» совсем в другой стороне, приходится через два пешеходных перехода переходить. С другой стороны, открытие новой ветки [БКЛ] не может не радовать. — Бы будете ей пользоваться? — Да. Я работаю на проспекте Вернадского, и до станции «Проспект Вернадского» можно будет по прямой ехать, это удобно.